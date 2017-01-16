コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

適応スムーザーストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ

適応スムーザーストキャスティクス。「普通の」スムーザーを使用する代わりに、標準偏差適応スムーザーを価格フィルタリングに使用します。

指標を可能な限り迅速に価格変化に対応させるために適応は標準偏差を用いて行われます。フィルタリングされた価格は誤ったシグナルに追加されているので、この指標は「トレンド」指標とみなされることができます。



元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16803

