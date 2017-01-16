無料でロボットをダウンロードする方法を見る
適応スムーザーストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
適応スムーザーストキャスティクス。「普通の」スムーザーを使用する代わりに、標準偏差適応スムーザーを価格フィルタリングに使用します。
指標を可能な限り迅速に価格変化に対応させるために適応は標準偏差を用いて行われます。フィルタリングされた価格は誤ったシグナルに追加されているので、この指標は「トレンド」指標とみなされることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16803
