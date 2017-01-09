CodeBaseKategorien
Indikatoren

Stochastik des "Adaptive Smoother" - Indikator für den MetaTrader 5

Stochastik des "Adaptive Smoother". Hier wird an Stelle einer "normalen" Glättung, die Standardabweichung durch den "Adaptive Smoother" für die Glättung der Preise verwendet.

Die Anpassung verwendet die Standardabweichung, damit der Indikator so schnell wie möglich auf Preisänderungen reagieren kann. Gefilterte Preise helfen falsche Signale zu eliminieren, so dass dieser Indikator durchaus als "Trendindikator" betrachtet werden kann.



