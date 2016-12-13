В этом индикаторе вместо использования простого, одноцветного сглаживателя, используется адаптивный.

Адаптивность достигается путем использования стандартного отклонения, чтобы сделать индикатор чувствительным к ценовым изменениям настолько быстро, насколько это возможно. Профильтрованные цены добавляются к ложным сигналам, так что мы можем рассматривать индикатор как "трендовый".