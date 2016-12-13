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Stochastic of Adaptive Smoother - индикатор для MetaTrader 5
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В этом индикаторе вместо использования простого, одноцветного сглаживателя, используется адаптивный.
Адаптивность достигается путем использования стандартного отклонения, чтобы сделать индикатор чувствительным к ценовым изменениям настолько быстро, насколько это возможно. Профильтрованные цены добавляются к ложным сигналам, так что мы можем рассматривать индикатор как "трендовый".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16803
Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.Stochastic of Super Smoother, v.2
Вторая версия индикатора с добавленными функциями.
Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.Donchian Channel MTF
Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.