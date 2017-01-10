由于其可计算分数周期, 令其成为一种自适应的均值/平滑器。



有人称之为 Jurik 平滑, 而有些人则不会。因为它不是一个 Jurik MA, 出于简洁名为 "平滑器"。最大的区别是, 与相似品不同, 这一款可自适应, 发现它可在网上浮动。在其中用到的适应方法是标准偏差方法。

这是一款良好的过滤器, 因为不像 JMA 版本的浮动方式, 它所继承的数值能防止几乎所有 JMA 版本均存在的重绘问题。它的响应可能不像真正的 JMA, 但这种新的自适应形式, 考虑一切, 它值得我们的注意。

若要关闭自适应, 请将适应周期设置为 1。

似乎越长的适应周期给出更好的结果, 但最好实验这一点 (下面的例子将适应周期设置为 50 且计算周期设置为 25)。