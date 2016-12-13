Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.



Некоторые называют его сглаживателем Юрика, однако поскольку, строго говоря, отличия есть,назовем его просто сглаживателем. Самое крупное отличие состоит в том, что он адаптивный, в отличие от аналогичных ему индикаторов, которые можно найти в Сети. В нем в качестве адаптивного метода использовано стандартное отклонение.

Это хороший фильтр, поскольку в отличие от JMA-версий, наследует значения, что предотвращает проблему перерисовки, которая существует практически во всех JMA-версиях. Вероятно, отклик у него не такой сильный, как у реальной JMA, но это новая адаптивная форма, и она заслуживает нашего внимания.

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Чтобы избавиться от адаптивности, просто установите период на 1.

На первый взгляд, длинные периоды адаптивности дают лучшие результаты, но лучше немного поэкспериментировать с этим.