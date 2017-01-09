CodeBaseSeções
Smoother Adaptativo - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mais uma média/smoother que, devido a possibilidade do cálculo fraccionado do período, ela pode ser utilizada para ser adaptável.

Alguns chamam isso de Jurik smooth, alguns não. Já que ele não é uma MA de Jurik, vamos deixar seu nome como "smoother". A grande diferença é que ele é adaptável também, ao contrário das outras MAs semelhantes que podem ser encontradas por ai. Neste aqui, o método de adaptação usado é o método do desvio padrão.

Ele é um bom filtro, uma vez que, ao contrário das versões JMA por ai, a maneira como ele herda os valores impede que o mesmo repinte, quase todas as versões de JMA possuem esse problema. Provavelmente ele não é tão sensível como o JMA real, mas nesta nova forma adaptativa, considerando tudo, ele merece a nossa atenção.

____________________

Para desligar a adaptação, defina o período da adaptação para 1.

Parece que com períodos mais longos a adaptação nos fornece melhores resultados, mas é melhor experimentá-lo um pouco (o exemplo abaixo possui um período de adaptação no valor de 50 e o período calculando igual a 25).



