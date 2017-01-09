CodeBaseKategorien
Adaptive Glättung - Indikator für den MetaTrader 5

Eine weiterer Indikator mit Durchschnittsbildung/Glättung, der mit fraktionierten Berechnungsperioden eine größere Adaption erreicht.

Einige nennen es Juriksche Glättung, andere nicht. Da es aber kein Jurik MA ist, belassen wir es bei "Smoother". Der größte Unterschied zu anderen im Netz ist, dieser passt sich selber an. Die verwendete Methode der Adaptierung ist die Standardabweichung.

Es ist ein guter Filter, da er, anders als die Versionen des JMA aus dem Netz, seine Werte erbt und so kein Problem durch Neuzeichnen hat, an dem fast alle Versionen des JMA leiden. Er ist wahrscheinlich nicht ganz so reaktionsschnell wie der wirkliche JMA, aber in dieser neuen adaptiven Form verdient er unsere Aufmerksamkeit.

____________________

Um das Anpassen abzustellen, setzen Sie die "AdaptivePeriod" auf 1.

Es scheint, dass längere Berechnungslängen die Anpassung bessere Ergebnisse liefert, aber es ist besser damit zu experimentieren (das Beispiel unten hat eine "AdaptivePeriod" von 50 festgelegt und eine Berechnungslänge ("SmtPeriod") von 25).



