部分的な計算期間を持つ可能性を使用して適応性を持たせることができるあと一つの平均/スムーザー。



人によってはJurik smoothと呼ばれます。ジュリクMAではないので、単に「スムーザー」という名前にしました。最も大きな違いは、ネット上にある類似のものとは異なって、適応が可能なことです。この場合、使用される適応方法は標準偏差法です。

そこらにあるJMAバージョンとは異なって、値の継承の仕方がほとんどのJMAバージョンが持っている再描画問題を防ぐので、良いフィルタです。おそらく実際のJMAほどには反応しませんが、すべてを考慮すると、この新しい適応形式は注目する価値があります。

____________________

適応を無効にするには、適応期間を1に設定します。

期間がより長いと適応はよりよい結果をもたらすようですが、少々実験するほうが良いと思われます（下の例では適応期間は50、計算期間は25に設定されています）。