Hull Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1478
Rating:
-
Veröffentlicht:
Der Hull Moving Average mit wählbaren Wichtungen für die Berechnung.
Wenn Hull Power auf 1 gesetzt ist, verhält er sich wie sein Original. Jeder andere Wert verändert ihn. Power kann sowohl < 1 als auch > 0 sein. Setzen Sie es auf < 1 wird er 'langsamer'. Ist der Wert > 1, wird er 'schneller'.
