Indikatoren

Hull Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
1478
(30)
hull_.mq5 (4.14 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Hull Moving Average mit wählbaren Wichtungen für die Berechnung.

Wenn Hull Power auf 1 gesetzt ist, verhält er sich wie sein Original. Jeder andere Wert verändert ihn. Power kann sowohl < 1 als auch > 0 sein. Setzen Sie es auf < 1 wird er 'langsamer'. Ist der Wert > 1, wird er 'schneller'.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16800

