Média Móvel de Hull - indicador para MetaTrader 5
- 3973
Média móvel de Hull com pesos arbitrários de cálculo.
Quando Hull power é definido como 1, é o mesmo que a média móvel de Hull original. Qualquer outro valor faz com que ele seja diferente da média móvel de Hull original. Power pode ser < 1 bem como > 0. Se você definir ele para < 1 então você está "desacelerando" ele. Se você definir ele para > 1, então você está "acelerando" ele.
O Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocásticoSuper Smoother
Tamanho da variável Super Smoother (super suave) com a adição da cor gradiente.
A segunda versão do indicador com recursos adicionais.Smoother Adaptativo
Mais uma média/smoother que, devido a possibilidade do cálculo fraccionado do período, ela pode ser utilizada para ser adaptável.