Indicadores

Média Móvel de Hull - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3973
Avaliação:
(30)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Média móvel de Hull com pesos arbitrários de cálculo.

Quando Hull power é definido como 1, é o mesmo que a média móvel de Hull original. Qualquer outro valor faz com que ele seja diferente da média móvel de Hull original. Power pode ser < 1 bem como > 0. Se você definir ele para < 1 então você está "desacelerando" ele. Se você definir ele para > 1, então você está "acelerando" ele.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16800

