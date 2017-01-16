無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Hull Moving Average (HMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2598
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
任意の重みの計算を持つハル移動平均
Hull powerが1に設定されている場合は通常のHMAと同じです。 それ以外の値ではオリジナルのHMAとは異なるものになります。Power は < 1 または > 0です。< 1 に設定するとより低速になります。> 1 に設定するとより高速になります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16800
適応スーパースムーザーストキャスティクス
適応スーパースムーザーは、ストキャスティクスの計算に使用される前の価格の事前フィルタリングに使用されますスーパースムーザー
グラデーションカラーリングを追加した可変長スーパースムーザー。
スーパースムーザーストキャスティクスv.2
機能が追加された指標バージョン2。適応スムーザー
部分的な計算期間を持つ可能性を使用して適応性を持たせることができるあと一つの平均/スムーザー。