Super Smoother - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Es un indicador para suavizar el precio: el único parámetro que se puede editar es el precio que se utiliza para suavizar los cálculos. Este indicador puede ser una buena herramienta para una filtración previa de los precios en algunos otros indicadores que requieren los precios filtrados para sus cálculos.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16798

