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Hull Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.
Кода сила Халла установлена на 1, индикатор практически аналогичен регулярной скользящей средней Халла. Изменение параметра делает этот индикатор отличным от оригинального. Сила может быть < 1, но > 0. Если вы установите ее < 1, то вы "замедляете" индикатор. Если > 1, то вы его "ускоряете".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16800
Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.Super Smoother
"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.
Вторая версия индикатора с добавленными функциями.Adaptive Smoother
Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.