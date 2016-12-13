Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.



Кода сила Халла установлена на 1, индикатор практически аналогичен регулярной скользящей средней Халла. Изменение параметра делает этот индикатор отличным от оригинального. Сила может быть < 1, но > 0. Если вы установите ее < 1, то вы "замедляете" индикатор. Если > 1, то вы его "ускоряете".



