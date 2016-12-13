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Индикаторы

Hull Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2744
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.

Кода сила Халла установлена на 1, индикатор практически аналогичен регулярной скользящей средней Халла. Изменение параметра делает этот индикатор отличным от оригинального. Сила может быть < 1, но > 0. Если вы установите ее < 1, то вы "замедляете" индикатор. Если > 1, то вы его "ускоряете".



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16800

Stochastic of Adaptive Super Smoother Stochastic of Adaptive Super Smoother

Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.

Super Smoother Super Smoother

"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.

Stochastic of Super Smoother, v.2 Stochastic of Super Smoother, v.2

Вторая версия индикатора с добавленными функциями.

Adaptive Smoother Adaptive Smoother

Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.