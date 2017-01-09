und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Stochastik des adaptiven "Super Smoothers" - Indikator für den MetaTrader 5
1168
Einer aus der Reihe der Experimente mit dem "Super Smoother" mit seiner variablen Länge. In diesem Fall filtert der adaptive "Super Smoother" erst die Preise, um dann mit dem Ergebnis die Stochastik zu berechnen. Auf den ersten Blick schaut er nützlich und handelbar aus (deutlich genug, den Trend zu erkennen). Das Experimentieren mit unterschiedlichen Einstellungen für unterschiedliche Symbole wird angeraten. Durch sein Verhalten scheint es angezeigt, die Überkauft- und Überverkauft-Zonen ziemlich hoch bzw, tief zu setzen — passen Sie das Ihren Vorstellungen und Handelsstil an.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16799
