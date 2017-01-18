CodeBaseSecciones
Indicadores

T3 Std Adaptive - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Este T3 utiliza la desviación estándar para obtener la propiedad de adaptividad. También se utiliza el coloreo gradiente de la línea. Si Usted quiere cambiar el esquema gradiente de colores, simplemente establezca los valores correspondientes para el color inicial y final.



Rapid RSI Rapid RSI

Es una RSI rápida con la filtración T3 previa adaptable del precio.

Angle of Averages Angle of Averages

Este indicador calcula el ángulo entre las medias con el uso de aproximación ATR.

Super Smoother Super Smoother

«Super suavizador» con el largo variable y coloreo de gradiente.

Stochastic of Adaptive Super Smoother Stochastic of Adaptive Super Smoother

Indicador de suavizado adapatativo, usado para filtrar los precios antes de usarlos para el cálculo de Estocástico.