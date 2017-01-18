Mira cómo descargar robots gratis
T3 Std Adaptive - indicador para MetaTrader 5
Este T3 utiliza la desviación estándar para obtener la propiedad de adaptividad. También se utiliza el coloreo gradiente de la línea. Si Usted quiere cambiar el esquema gradiente de colores, simplemente establezca los valores correspondientes para el color inicial y final.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16797
Rapid RSI
Es una RSI rápida con la filtración T3 previa adaptable del precio.Angle of Averages
Este indicador calcula el ángulo entre las medias con el uso de aproximación ATR.
Super Smoother
«Super suavizador» con el largo variable y coloreo de gradiente.Stochastic of Adaptive Super Smoother
Indicador de suavizado adapatativo, usado para filtrar los precios antes de usarlos para el cálculo de Estocástico.