Mais uma da série de experiências com o super smoother de tamanho variável. Neste caso o Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocástico À primeira vista, parece útil e negociável (claro o suficiente para ajudar a encontrar uma tendência). É aconselhável ter experiência com os parâmetros dos símbolos em específico e seu período de tempo. Uma vez que ele tão suave, eu decidi colocar, por padrão, os níveis de sobrecomprado e sobrevendido em vez da máxima e mínima — ajuste-o às suas preferências e estilo de negociação.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16799

