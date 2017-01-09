Participe de nossa página de fãs
Estocástico do Super Smoother Adaptativo - indicador para MetaTrader 5
1493
Mais uma da série de experiências com o super smoother de tamanho variável. Neste caso o Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocástico À primeira vista, parece útil e negociável (claro o suficiente para ajudar a encontrar uma tendência). É aconselhável ter experiência com os parâmetros dos símbolos em específico e seu período de tempo. Uma vez que ele tão suave, eu decidi colocar, por padrão, os níveis de sobrecomprado e sobrevendido em vez da máxima e mínima — ajuste-o às suas preferências e estilo de negociação.
