適応スーパースムーザーストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
可変長スーパースムーザーを用いた一連の実験のあと1つです。この場合、適応スーパースムーザー、ストキャスティクスの計算に使用される前の価格の事前フィルタリングに使用されます。一見すると、それは使用可能でトレード可能に見えます（トレンド検索に役立つほどクリーン）。特定の銘柄や時間枠のパラメータを試してみることもお勧めします。それはとてもスムーズなので、高値と安値の代わりに買われ過ぎと売られ過ぎのレベルをデフォルトにすることに決めました。お好みや取引スタイルに合わせて調整してください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16799
