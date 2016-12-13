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Stochastic of Adaptive Super Smoother - индикатор для MetaTrader 5
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Очередной индикатор из серии экспериментов с "супер-сглаживателем" с переменной длиной. В этом случае адаптивный индикатор используется для префильтрации цены перед тем, как использовать эту цену для расчета Стохастика.
С первого взгляда он выглядит полезным и эффективным в торговле (его практически достаточно для нахождения тренда). Советую немного поэкспериментировать с параметрами по определенным инструментам и таймфреймам. Поскольку он хорошо сглажен, решено было оставить дефолтные уровни перекупленности и перепроданности вместо high и low — адаптируйте индикатор согласно вашим предпочтениям и стилю трейдинга.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16799
"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.T3 Std Adaptive
T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить адаптивность.
Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.Stochastic of Super Smoother, v.2
Вторая версия индикатора с добавленными функциями.