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Индикаторы

Stochastic of Adaptive Super Smoother - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Очередной индикатор из серии экспериментов с "супер-сглаживателем" с переменной длиной. В этом случае адаптивный индикатор используется для префильтрации цены перед тем, как использовать эту цену для расчета Стохастика.

С первого взгляда он выглядит полезным и эффективным в торговле (его практически достаточно для нахождения тренда). Советую немного поэкспериментировать с параметрами по определенным инструментам и таймфреймам. Поскольку он хорошо сглажен, решено было оставить дефолтные уровни перекупленности и перепроданности вместо high и low — адаптируйте индикатор согласно вашим предпочтениям и стилю трейдинга.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16799

Super Smoother Super Smoother

"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить адаптивность.

Hull Moving Average Hull Moving Average

Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.

Stochastic of Super Smoother, v.2 Stochastic of Super Smoother, v.2

Вторая версия индикатора с добавленными функциями.