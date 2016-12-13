Очередной индикатор из серии экспериментов с "супер-сглаживателем" с переменной длиной. В этом случае адаптивный индикатор используется для префильтрации цены перед тем, как использовать эту цену для расчета Стохастика.



С первого взгляда он выглядит полезным и эффективным в торговле (его практически достаточно для нахождения тренда). Советую немного поэкспериментировать с параметрами по определенным инструментам и таймфреймам. Поскольку он хорошо сглажен, решено было оставить дефолтные уровни перекупленности и перепроданности вместо high и low — адаптируйте индикатор согласно вашим предпочтениям и стилю трейдинга.