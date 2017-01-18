Es un indicador mejorado que permite usar 18 tipos de medias móviles para los cálculos. He dejado las líneas de señal dentro de él, porque yo considero que son muy útiles para monitorear los cambios alcistas y bajistas de la tendencia. Las líneas de señal cumplen muy bien esta tarea, enviando los avisos anticipados sobre el cambio de la tendencia.



Las medias móviles que se utilizan en el indicador:

0 = SMA

1 = EMA

2 = EMA doble suavizada

3 = EMA triple (DEMA)

4 = EMA triple (TEMA)

5 = MA suavizada

6 = MA ponderada lineal

7 = MA ponderada parabólica

8 = Alexander MA

9 = MA ponderada de volumen

10 = MA de Hull

11 = MA triangular

12 = MA ponderada del seno

13 = Regresión lineal

14 = IE/2

15 = МА sin latencia

16 = EMA con latencia nula

17 = EMA Leader



