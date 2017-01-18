CodeBaseSecciones
Indicadores

Absolute Strength Averages - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1311
Ranking:
(30)
Publicado:
Es un indicador mejorado que permite usar 18 tipos de medias móviles para los cálculos. He dejado las líneas de señal dentro de él, porque yo considero que son muy útiles para monitorear los cambios alcistas y bajistas de la tendencia. Las líneas de señal cumplen muy bien esta tarea, enviando los avisos anticipados sobre el cambio de la tendencia.

 Las medias móviles que se utilizan en el indicador:

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = EMA doble suavizada
  • 3 = EMA triple (DEMA)
  • 4 = EMA triple (TEMA)
  • 5 = MA suavizada
  • 6 = MA ponderada lineal
  • 7 = MA ponderada parabólica
  • 8 = Alexander MA
  • 9 = MA ponderada de volumen
  • 10 = MA de Hull
  • 11 = MA triangular
  • 12 = MA ponderada del seno
  • 13 = Regresión lineal
  • 14 = IE/2
  • 15 = МА sin latencia
  • 16 = EMA con latencia nula
  • 17 = EMA Leader



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16794

Aroon Oscillator Line Aroon Oscillator Line

Es una visualización simple del oscilador Aroon.

Directional RSI Directional RSI

RSI a base del indicador del «cambio dirigido» con adición de la filtración y PSAR.

Angle of Averages Angle of Averages

Este indicador calcula el ángulo entre las medias con el uso de aproximación ATR.

Rapid RSI Rapid RSI

Es una RSI rápida con la filtración T3 previa adaptable del precio.