Indicadores

Aroon Oscillator Line - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Es el oscilador Aroon que se visualiza en forma de una línea simple. Los cambios de la tendencia se muestran con diferentes colores.

Este indicador conviene para observar, y su código es muy sencillo.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16792

