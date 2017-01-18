El problema que muchos ignoran cuando quieren calcular el ángulo entre las medias es muy simple: los datos en el eje Y en la serie temporal son de otro tipo que los datos en el eje X. Dado que son absolutamente diferentes, el ángulo no puede ser calculado a base de estos datos, a no ser que los hacemos compatibles.



Aquí se ofrece una de las posibles soluciones: esta versión «convierte» el tiempo en «pips» usando ATR como el valor de una barra simple de tiempo, y de esta manera se consigue la unificación de los valores de los ejes X y Y. El uso de ATR para eso es una aproximación (para conseguirlo, no hay ningún método exacto a 100%).

Este indicador utiliza el método del cálculo descrito más arriba y ha sido ampliado para que se pueda usar todos los 18 tipos de medias móviles. De esta manera, los tipos comunes de los indicadores semejantes se cubren con esta versión.







