Angle of Averages - indicador para MetaTrader 5
El problema que muchos ignoran cuando quieren calcular el ángulo entre las medias es muy simple: los datos en el eje Y en la serie temporal son de otro tipo que los datos en el eje X. Dado que son absolutamente diferentes, el ángulo no puede ser calculado a base de estos datos, a no ser que los hacemos compatibles.
Aquí se ofrece una de las posibles soluciones: esta versión «convierte» el tiempo en «pips» usando ATR como el valor de una barra simple de tiempo, y de esta manera se consigue la unificación de los valores de los ejes X y Y. El uso de ATR para eso es una aproximación (para conseguirlo, no hay ningún método exacto a 100%).
Este indicador utiliza el método del cálculo descrito más arriba y ha sido ampliado para que se pueda usar todos los 18 tipos de medias móviles. De esta manera, los tipos comunes de los indicadores semejantes se cubren con esta versión.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16795
