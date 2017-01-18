CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Angle of Averages - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1286
Ranking:
(34)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El problema que muchos ignoran cuando quieren calcular el ángulo entre las medias es muy simple: los datos en el eje Y en la serie temporal son de otro tipo que los datos en el eje X. Dado que son absolutamente diferentes, el ángulo no puede ser calculado a base de estos datos, a no ser que los hacemos compatibles.

Aquí se ofrece una de las posibles soluciones: esta versión «convierte» el tiempo en «pips» usando ATR como el valor de una barra simple de tiempo, y de esta manera se consigue la unificación de los valores de los ejes X y Y. El uso de ATR para eso es una aproximación (para conseguirlo, no hay ningún método exacto a 100%).

Este indicador utiliza el método del cálculo descrito más arriba y ha sido ampliado para que se pueda usar todos los 18 tipos de medias móviles. De esta manera, los tipos comunes de los indicadores semejantes se cubren con esta versión.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16795

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Es un indicador mejorado que permite usar 18 tipos de medias móviles para los cálculos.

Aroon Oscillator Line Aroon Oscillator Line

Es una visualización simple del oscilador Aroon.

Rapid RSI Rapid RSI

Es una RSI rápida con la filtración T3 previa adaptable del precio.

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

Este T3 utiliza la desviación estándar para obtener la adaptividad.