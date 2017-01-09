Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Força Absoluta das Médias. - indicador para MetaTrader 5
Força absoluta das médias. Ele foi atualizado para usar os possíveis 18 tipos de médias no cálculo. As linhas de sinal foram deixadas já que eu acho que é muito útil ver as mudanças das tendências altistas e baixistas. E as linhas de sinal fazer exatamente isso (um aviso antecipado das mudanças das tendências altistas e baixistas).
A tendência geral ainda é o cruzamento das principais tendências altistas e baixistas. As médias usadas nele são as habituais:
- 0 = SMA
- 1 = EMA
- 2 = EMA duplamente suavizada
- 3 = EMA Dupla (DEMA)
- 4 = EMA Tripla(TEMA)
- 5 = MA Suavizada
- 6 = MA ponderada linear
- 7 = MA ponderada parabólica
- 8 = MA de Alexander
- 9 = MA ponderada pelo volume
- 10 = MA de Hull
- 11 = MA Triangular
- 12 = MA ponderada Sine
- 13 = Regressão Linear
- 14 = IE/2
- 15 = NonLag MA
- 16 = Zero lag EMA
- 17 = Leader EMA
