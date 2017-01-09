CodeBaseSeções
Força Absoluta das Médias. - indicador para MetaTrader 5

Força absoluta das médias. Ele foi atualizado para usar os possíveis 18 tipos de médias no cálculo. As linhas de sinal foram deixadas já que eu acho que é muito útil ver as mudanças das tendências altistas e baixistas. E as linhas de sinal fazer exatamente isso (um aviso antecipado das mudanças das tendências altistas e baixistas).

A tendência geral ainda é o cruzamento das principais tendências altistas e baixistas. As médias usadas nele são as habituais:

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = EMA duplamente suavizada
  • 3 = EMA Dupla (DEMA)
  • 4 = EMA Tripla(TEMA)
  • 5 = MA Suavizada
  • 6 = MA ponderada linear
  • 7 = MA ponderada parabólica
  • 8 = MA de Alexander
  • 9 = MA ponderada pelo volume
  • 10 = MA de Hull
  • 11 = MA Triangular
  • 12 = MA ponderada Sine
  • 13 = Regressão Linear
  • 14 = IE/2
  • 15 = NonLag MA
  • 16 = Zero lag EMA
  • 17 = Leader EMA



