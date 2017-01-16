コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

平均の絶対的な強さ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1326
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
平均の絶対的な強さ計算に18種類の平均値を使用出来るようにアップグレードされています。強気及び弱気の動向の変化を見るのは非常に便利だと思うので、シグナルラインは残してあります。シグナルラインはまさにそれを行います（強気及び弱気の動向変化の早期警告）。

全体的な動向は依然として主要な強気及び弱気の動向の交差です。それに使用される平均値は通常のものです。

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = 二重平滑EMA
  • 3 = 二重EMA (DEMA)
  • 4 = 三重EMA (TEMA)
  • 5 = 平滑化されたMA
  • 6 = 線形加重MA
  • 7 = パラボリック加重MA
  • 8 = アレキサンダーMA
  • 9 = ボリューム加重MA
  • 10 = ハルMA
  • 11 = Triangular MA
  • 12 = 正弦加重MA
  • 13 = 直線回帰
  • 14 = IE/2
  • 15 = ノンラグMA
  • 16 = ゼロラグEMA
  • 17 = リーダーEMA



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16794

