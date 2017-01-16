平均の絶対的な強さ計算に18種類の平均値を使用出来るようにアップグレードされています。強気及び弱気の動向の変化を見るのは非常に便利だと思うので、シグナルラインは残してあります。シグナルラインはまさにそれを行います（強気及び弱気の動向変化の早期警告）。

全体的な動向は依然として主要な強気及び弱気の動向の交差です。それに使用される平均値は通常のものです。

0 = SMA

1 = EMA

2 = 二重平滑EMA

3 = 二重EMA (DEMA)

4 = 三重EMA (TEMA)

5 = 平滑化されたMA

6 = 線形加重MA

7 = パラボリック加重MA

8 = アレキサンダーMA

9 = ボリューム加重MA

10 = ハルMA

11 = Triangular MA

12 = 正弦加重MA

13 = 直線回帰

14 = IE/2

15 = ノンラグMA

16 = ゼロラグEMA

17 = リーダーEMA



