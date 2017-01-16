無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
平均の絶対的な強さ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1326
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
平均の絶対的な強さ計算に18種類の平均値を使用出来るようにアップグレードされています。強気及び弱気の動向の変化を見るのは非常に便利だと思うので、シグナルラインは残してあります。シグナルラインはまさにそれを行います（強気及び弱気の動向変化の早期警告）。
全体的な動向は依然として主要な強気及び弱気の動向の交差です。それに使用される平均値は通常のものです。
- 0 = SMA
- 1 = EMA
- 2 = 二重平滑EMA
- 3 = 二重EMA (DEMA)
- 4 = 三重EMA (TEMA)
- 5 = 平滑化されたMA
- 6 = 線形加重MA
- 7 = パラボリック加重MA
- 8 = アレキサンダーMA
- 9 = ボリューム加重MA
- 10 = ハルMA
- 11 = Triangular MA
- 12 = 正弦加重MA
- 13 = 直線回帰
- 14 = IE/2
- 15 = ノンラグMA
- 16 = ゼロラグEMA
- 17 = リーダーEMA
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16794
Aroonオシレータライン
Aroonオシレータのシンプルな可視化。指向性RSI
フィルタリングとPSARが追加された、Directional Movement に基づくRSI