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Absolute Strength Averages - индикатор для MetaTrader 5
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Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних. Сигнальные линии в нем остались, поскольку я считаю, что они очень полезны для отслеживания бычьих и медвежьих изменений тренда. И сигнальные линии отлично с этим справляются, подавая ранние предупреждения о смене направления тренда.
Скользящие средние, которые используются в индикаторе:
- 0 = SMA
- 1 = EMA
- 2 = Дважды сглаженная EMA
- 3 = Двойная EMA (DEMA)
- 4 = Тройная EMA (TEMA)
- 5 = Сглаженная MA
- 6 = Линейно взвешенная MA
- 7 = Параболически взвешенная MA
- 8 = Alexander MA
- 9 = Объемно взвешенная MA
- 10 = MA Халла
- 11 = Треугольная MA
- 12 =Синус-взвешенная MA
- 13 = Линейная регрессия
- 14 = IE/2
- 15 = Незапаздывающся MA
- 16 = EMA с нулевым запаздыванием
- 17 = Лидер EMA
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16794
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