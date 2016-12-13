Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних. Сигнальные линии в нем остались, поскольку я считаю, что они очень полезны для отслеживания бычьих и медвежьих изменений тренда. И сигнальные линии отлично с этим справляются, подавая ранние предупреждения о смене направления тренда.



Скользящие средние, которые используются в индикаторе:

0 = SMA

1 = EMA

2 = Дважды сглаженная EMA

3 = Двойная EMA (DEMA)

4 = Тройная EMA (TEMA)

5 = Сглаженная MA

6 = Линейно взвешенная MA

7 = Параболически взвешенная MA

8 = Alexander MA

9 = Объемно взвешенная MA

10 = MA Халла

11 = Треугольная MA

12 =Синус-взвешенная MA

13 = Линейная регрессия

14 = IE/2

15 = Незапаздывающся MA

16 = EMA с нулевым запаздыванием

17 = Лидер EMA



