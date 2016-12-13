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Индикаторы

Absolute Strength Averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних. Сигнальные линии в нем остались, поскольку я считаю, что они очень полезны для отслеживания бычьих и медвежьих изменений тренда. И сигнальные линии отлично с этим справляются, подавая ранние предупреждения о смене направления тренда.

 Скользящие средние, которые используются в индикаторе:

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = Дважды сглаженная EMA
  • 3 = Двойная EMA (DEMA)
  • 4 = Тройная EMA (TEMA)
  • 5 = Сглаженная MA
  • 6 = Линейно взвешенная MA
  • 7 = Параболически взвешенная MA
  • 8 = Alexander MA
  • 9 = Объемно взвешенная MA
  • 10 = MA Халла
  • 11 = Треугольная MA
  • 12 =Синус-взвешенная MA
  • 13 = Линейная регрессия
  • 14 = IE/2
  • 15 = Незапаздывающся MA
  • 16 = EMA с нулевым запаздыванием
  • 17 = Лидер EMA



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16794

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