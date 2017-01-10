代码库部分
绝对强度均线 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
绝对强度均线。它升级到可使用18 种均化类型来计算。信号线依然保留, 因为我认为观察多空趋势变化时它是非常有用的。信号线确实是这样做的 (多空趋势转变的早期预警)。

总体趋势仍然是主要的多空趋势的交叉。指标中的均值通常是:

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = 双重平滑 EMA
  • 3 = 双重 EMA (DEMA)
  • 4 = 三重 EMA (TEMA)
  • 5 = 平滑 MA
  • 6 = 线性加权 MA
  • 7 = 抛物线加权 MA
  • 8 = Alexander MA
  • 9 = 交易量加权 MA
  • 10 = 船体 MA
  • 11 = 三角 MA
  • 12 = 正弦加权 MA
  • 13 = 线性回归
  • 14 = IE/2
  • 15 = 无延迟 MA
  • 16 = 零滞后 EMA
  • 17 = 先驱者 EMA



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16794

