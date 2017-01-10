请观看如何免费下载自动交易
绝对强度均线。它升级到可使用18 种均化类型来计算。信号线依然保留, 因为我认为观察多空趋势变化时它是非常有用的。信号线确实是这样做的 (多空趋势转变的早期预警)。
总体趋势仍然是主要的多空趋势的交叉。指标中的均值通常是:
- 0 = SMA
- 1 = EMA
- 2 = 双重平滑 EMA
- 3 = 双重 EMA (DEMA)
- 4 = 三重 EMA (TEMA)
- 5 = 平滑 MA
- 6 = 线性加权 MA
- 7 = 抛物线加权 MA
- 8 = Alexander MA
- 9 = 交易量加权 MA
- 10 = 船体 MA
- 11 = 三角 MA
- 12 = 正弦加权 MA
- 13 = 线性回归
- 14 = IE/2
- 15 = 无延迟 MA
- 16 = 零滞后 EMA
- 17 = 先驱者 EMA
