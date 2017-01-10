绝对强度均线。它升级到可使用18 种均化类型来计算。信号线依然保留, 因为我认为观察多空趋势变化时它是非常有用的。信号线确实是这样做的 (多空趋势转变的早期预警)。

总体趋势仍然是主要的多空趋势的交叉。指标中的均值通常是:

0 = SMA

1 = EMA

2 = 双重平滑 EMA

3 = 双重 EMA (DEMA)

4 = 三重 EMA (TEMA)

5 = 平滑 MA

6 = 线性加权 MA

7 = 抛物线加权 MA

8 = Alexander MA

9 = 交易量加权 MA

10 = 船体 MA

11 = 三角 MA

12 = 正弦加权 MA

13 = 线性回归

14 = IE/2

15 = 无延迟 MA

16 = 零滞后 EMA

17 = 先驱者 EMA



