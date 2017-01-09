Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann. Die Signallinien sind geblieben, da sie sehr nützlich sind, um die Trendwechsel zu erkennen. Und die Signallinien tun genau das (eine frühe Warnung, dass der Auf- oder Abwärtstrend wechselt).

Der Haupttrend ist ergibt sich aus dem Kreuzen der Auf- und Abwärtstrendlinien. Folgende Durchschnitte können gewählt werden:

0 = SMA

1 = EMA

2 = Doppelt geglätteter EMA

3 = Doppelter EMA (DEMA)

4 = Dreifacher EMA (TEMA)

5 = Geglätteter MA

6 = Linear gewichteter MA

7 = Parabolisch gewichteter MA

8 = Alexander MA

9 = Volumensgewichteter MA

10 = Hull MA

11 = Triangulärer MA

12 = Sinus gewichteter MA

13 = Lineare Regression

14 = IE/2

15 = "NonLag" MA

16 = "Zero lag" EMA

17 = "Leader" EMA



