Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Absolute Strength Averages - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1629
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann. Die Signallinien sind geblieben, da sie sehr nützlich sind, um die Trendwechsel zu erkennen. Und die Signallinien tun genau das (eine frühe Warnung, dass der Auf- oder Abwärtstrend wechselt).
Der Haupttrend ist ergibt sich aus dem Kreuzen der Auf- und Abwärtstrendlinien. Folgende Durchschnitte können gewählt werden:
- 0 = SMA
- 1 = EMA
- 2 = Doppelt geglätteter EMA
- 3 = Doppelter EMA (DEMA)
- 4 = Dreifacher EMA (TEMA)
- 5 = Geglätteter MA
- 6 = Linear gewichteter MA
- 7 = Parabolisch gewichteter MA
- 8 = Alexander MA
- 9 = Volumensgewichteter MA
- 10 = Hull MA
- 11 = Triangulärer MA
- 12 = Sinus gewichteter MA
- 13 = Lineare Regression
- 14 = IE/2
- 15 = "NonLag" MA
- 16 = "Zero lag" EMA
- 17 = "Leader" EMA
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16794
Directional RSI
Ein RSI auf Basis des Directional Movement mit einem zusätzlichem Filter und dem parabolic SARAroon Oszillator Linie
Eine einfache Darstellung des Aroon Oszillators.
Winkel der Durchschnitte
Dieser Indikator berechnet die Winkel der Durchschnitte unter Verwendung einer ATR-Näherung.Rapid RSI
Der Rapid RSI mit einem adaptivem T3 Preis-Vorfilterung