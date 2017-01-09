CodeBaseKategorien
Absolute Strength Averages - Indikator für den MetaTrader 5

Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann. Die Signallinien sind geblieben, da sie sehr nützlich sind, um die Trendwechsel zu erkennen. Und die Signallinien tun genau das (eine frühe Warnung, dass der Auf- oder Abwärtstrend wechselt).

Der Haupttrend ist ergibt sich aus dem Kreuzen der Auf- und Abwärtstrendlinien. Folgende Durchschnitte können gewählt werden:

  • 0 = SMA
  • 1 = EMA
  • 2 = Doppelt geglätteter EMA
  • 3 = Doppelter EMA (DEMA)
  • 4 = Dreifacher EMA (TEMA)
  • 5 = Geglätteter MA
  • 6 = Linear gewichteter MA
  • 7 = Parabolisch gewichteter MA
  • 8 = Alexander MA
  • 9 = Volumensgewichteter MA
  • 10 = Hull MA
  • 11 = Triangulärer MA
  • 12 = Sinus gewichteter MA
  • 13 = Lineare Regression
  • 14 = IE/2
  • 15 = "NonLag" MA
  • 16 = "Zero lag" EMA
  • 17 = "Leader" EMA



