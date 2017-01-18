Mira cómo descargar robots gratis
Directional RSI - indicador para MetaTrader 5
RSI a base del indicador del «cambio dirigido». Ha sido añadida la filtración y SAR parabólico para determinar el cambio de la tendencia (en vez de usar los niveles para eso).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16791
Trading Sessions Open - Close
Indicador de sesiones comerciales.Grid Maker
Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente.
Aroon Oscillator Line
Es una visualización simple del oscilador Aroon.Absolute Strength Averages
Es un indicador mejorado que permite usar 18 tipos de medias móviles para los cálculos.