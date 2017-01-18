CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Directional RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1221
Ranking:
(23)
Publicado:
drsi_2.mq5 (7.7 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
RSI a base del indicador del «cambio dirigido». Ha sido añadida la filtración y SAR parabólico para determinar el cambio de la tendencia (en vez de usar los niveles para eso).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16791

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Indicador de sesiones comerciales.

Grid Maker Grid Maker

Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente.

Aroon Oscillator Line Aroon Oscillator Line

Es una visualización simple del oscilador Aroon.

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Es un indicador mejorado que permite usar 18 tipos de medias móviles para los cálculos.