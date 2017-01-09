CodeBaseSeções
Indicadores

Linha do Oscilador de Aroon - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1259
Avaliação:
(14)
Publicado:
Oscilador de Aroon, que é exibido como uma linha simples. As mudanças na tendência são exibidas com cores diferentes.

Este indicador pode ser bom para verificá-lo, já que seu código é ainda mais simples.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16792

