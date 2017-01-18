Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trading Sessions Open - Close - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3371
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de sesiones comerciales. En la imagen los bloques de color naranja son sesiones asiáticas, los azules son europeas, y los verdes son sesiones americanas. Usted puede cambiar el esquema de colores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16790
Grid Maker
Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente.Candle Timer
Este temporizador de velas muestra el tiempo que queda hasta el final de la vela.
Directional RSI
RSI a base del indicador del «cambio dirigido» con adición de la filtración y PSAR.Aroon Oscillator Line
Es una visualización simple del oscilador Aroon.