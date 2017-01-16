コードベースセクション
インディケータ

Aroonオシレータライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1002
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
単純な線として表示されたAroonオシレータ。さまざまな色で示されるトレンドの変化。

この指標のコ―ドはより単純なので、見てみるのも良いかもしれません。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16792

