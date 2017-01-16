無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Aroonオシレータライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1002
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
単純な線として表示されたAroonオシレータ。さまざまな色で示されるトレンドの変化。
この指標のコ―ドはより単純なので、見てみるのも良いかもしれません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16792
指向性RSI
フィルタリングとPSARが追加された、Directional Movement に基づくRSI取引セッションの開閉
これは取引セッションの指標です。