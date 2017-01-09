CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Aroon Oszillator Linie - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
789
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Aroon Oszillator, dargestellt als einfache Linie. Trendänderungen werden durch Farbwechsel gezeigt.

Der Indikator könnte gut genug sein, einen Blick zu riskieren, sein Code ist einfach.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16792

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Dies ist ein Indikator der Handelszeiten.

Grid Maker Grid Maker

Dieser Indikator erlaubt Ihnen, ganz unterschiedliche vertikale und horizontale Linien auf dem Chart zu setzen.

Directional RSI Directional RSI

Ein RSI auf Basis des Directional Movement mit einem zusätzlichem Filter und dem parabolic SAR

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Die Mittelwerte von "Absolute Strength". Er wurde erweitert, sodass die Durchschnittsberechnung aus 18 Typen ausgewählt werden kann.