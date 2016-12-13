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Индикаторы

Aroon Oscillator Line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2204
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Осциллятор Aroon, который отображается в виде простой линии. Изменения тренда показаны различными цветами.

Этот индикатор удобен для наблюдения, а код его очень прост.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16792

Directional RSI Directional RSI

RSI на основе индикатора "направленного изменения" с добавлением фильтрации и PSAR

Trading Sessions Open - Close Trading Sessions Open - Close

Индикатор торговых сессий.

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних.

Angle of Averages Angle of Averages

Этот индикатор рассчитывает угол между средними с использованием ATR-аппроксимации.