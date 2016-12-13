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Aroon Oscillator Line - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Aroon, который отображается в виде простой линии. Изменения тренда показаны различными цветами.
Этот индикатор удобен для наблюдения, а код его очень прост.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16792
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