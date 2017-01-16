コードベースセクション
取引セッションの開閉 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1667
評価:
(37)
パブリッシュ済み:
これは取引セッションの指標です。画像では、オレンジ色のアジア、青のヨーロッパ、緑のアメリカのセッションがみられます。配色は設定で変更可能です。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16790

