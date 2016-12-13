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Trading Sessions Open - Close - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор торговых сессий. На картинке оранжевые блоки — это азиатские сессии, голубые — европейские, зеленые — американские. Вы можете изменить цветовую схему.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16790
Grid Maker
Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами.Candle Timer
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