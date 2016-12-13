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Индикаторы

Trading Sessions Open - Close - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7999
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор торговых сессий. На картинке оранжевые блоки — это азиатские сессии, голубые — европейские, зеленые — американские. Вы можете изменить цветовую схему.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16790

Grid Maker Grid Maker

Индикатор показывает вертикальные и горизонтальные линии, которые вы можете установить различными способами.

Candle Timer Candle Timer

Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи.

Directional RSI Directional RSI

RSI на основе индикатора "направленного изменения" с добавлением фильтрации и PSAR

Aroon Oscillator Line Aroon Oscillator Line

Простая визуализация осцилятора Арун.