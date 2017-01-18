CodeBaseSecciones
Indicadores

Candle Timer - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
22822
Ranking:
(57)
Publicado:
candle_timer.mq5 (5.36 KB) ver
Este indicador muestra el tiempo que queda hasta el cierre de la vela. Usted puede seleccionar el color y el tamaño de la fuente.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16788

