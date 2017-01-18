Mira cómo descargar robots gratis
Candle Timer - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra el tiempo que queda hasta el cierre de la vela. Usted puede seleccionar el color y el tamaño de la fuente.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16788
