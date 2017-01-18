CodeBaseSecciones
Grid Maker - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1475
Ranking:
(21)
Publicado:
doc_lines.mq5 (9.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real: Im_hungry

Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente. Por ejemplo, en mi imagen se trata de los niveles de entrada (líneas punteadas amarillas) y TP (líneas de color de limón), pero Usted puede cambiar fácilmente todas las distancias y las líneas, y encontrar la mejor manera para trabajar con ellas.

Aquí las líneas verticales están colocadas sobre las horas más calientes, pero Usted puede cambiar fácilmente los ajustes.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16789

