Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente. Por ejemplo, en mi imagen se trata de los niveles de entrada (líneas punteadas amarillas) y TP (líneas de color de limón), pero Usted puede cambiar fácilmente todas las distancias y las líneas, y encontrar la mejor manera para trabajar con ellas.

Aquí las líneas verticales están colocadas sobre las horas más calientes, pero Usted puede cambiar fácilmente los ajustes.








