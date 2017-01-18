Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Grid Maker - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Im_hungry
Este indicador muestra las líneas horizontales y verticales que pueden ser definidas de forma diferente. Por ejemplo, en mi imagen se trata de los niveles de entrada (líneas punteadas amarillas) y TP (líneas de color de limón), pero Usted puede cambiar fácilmente todas las distancias y las líneas, y encontrar la mejor manera para trabajar con ellas.
Aquí las líneas verticales están colocadas sobre las horas más calientes, pero Usted puede cambiar fácilmente los ajustes.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16789
