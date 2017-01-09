CodeBaseSeções
Indicadores

Pregões de Negociação Abertura - Fechamento - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4719
Avaliação:
(37)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é um indicador de pregões de negociação. Na imagem encontramos as seguintes cores: laranja — Asiático, azul — Europeu, e verde — pregões americanos. Você pode alterar o esquema de cores nas configurações.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16790

