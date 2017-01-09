Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Pregões de Negociação Abertura - Fechamento - indicador para MetaTrader 5
- 4719
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Este é um indicador de pregões de negociação. Na imagem encontramos as seguintes cores: laranja — Asiático, azul — Europeu, e verde — pregões americanos. Você pode alterar o esquema de cores nas configurações.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16790
