Indikatoren

Trading Sessions Open - Close - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2166
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Dies ist ein Indikator der Handelszeiten. Man sieht die Handelszeiten von orange — Asien, blau - Europa und grün — Amerika. Das Farbschema kann in den Einstellungen geändert werden.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16790

