Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trading Sessions Open - Close - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2166
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist ein Indikator der Handelszeiten. Man sieht die Handelszeiten von orange — Asien, blau - Europa und grün — Amerika. Das Farbschema kann in den Einstellungen geändert werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16790
Grid Maker
Dieser Indikator erlaubt Ihnen, ganz unterschiedliche vertikale und horizontale Linien auf dem Chart zu setzen.Candle Timer
Der Candle Timer zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerzen an.
Aroon Oszillator Linie
Eine einfache Darstellung des Aroon Oszillators.Directional RSI
Ein RSI auf Basis des Directional Movement mit einem zusätzlichem Filter und dem parabolic SAR