Asesores Expertos

2MA Bunny Cross Expert - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1220
Ranking:
(17)
Publicado:
Autor de la idea: Scriptor.

Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.

Este EA trabaja solamente cuando aparece una barra nueva, se ajusta sólo el tamaño del lote de la posición: lote constante (el parámetro "Lots" es más de cero "Risk" es igual a cero) o lote dinámico en por cientos del riesgo (el parámetro "Risk" es más de cero y el parámetro "Lots" es igual a cero).

Este EA utiliza dos indicadores: iMA con ajustes estrictamente establecidas:

2MA Bunny Cross Expert indicators


Ejemplo de señales de apertura BUY y SELL:

2MA Bunny Cross Expert

Cuando se recibe una señal BUY, las posiciones SELL se cierran, y viceversa, cuando se recibe una señal SELL, las posiciones BUY se cierran.

