Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
2MA Bunny Cross Expert - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1220
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea: Scriptor.
Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.
Este EA trabaja solamente cuando aparece una barra nueva, se ajusta sólo el tamaño del lote de la posición: lote constante (el parámetro "Lots" es más de cero "Risk" es igual a cero) o lote dinámico en por cientos del riesgo (el parámetro "Risk" es más de cero y el parámetro "Lots" es igual a cero).
Este EA utiliza dos indicadores: iMA con ajustes estrictamente establecidas:
Ejemplo de señales de apertura BUY y SELL:
Cuando se recibe una señal BUY, las posiciones SELL se cierran, y viceversa, cuando se recibe una señal SELL, las posiciones BUY se cierran.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16783
No hay indicadores: sólo el análisis de los precios Open y Close. Parámetros personalizados: Take Profit, Stop Loss y Trailing.PivotHeiken 3
Asesor Experto a base de los indicadores Pivot-2 y Heiken Ashi Smoothed Oscillator.
iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) con marco temporal ajustable y Stochastic del marco temporal actual.JS-MA-Day
Trabajo con el indicador iMA (Moving Average, MA) con un marco temporal estrictamente establecido: D1.