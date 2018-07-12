CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

2MA Bunny Cross Expert - Experte für den MetaTrader 5

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1116
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Der EA arbeitet nur, wenn eine neue Bar erscheint. Es wird nur eine Eingabe benötigt - die Losgröße: Entweder eine konstante Losgröße (Parameter "Lots" ist größer Null und der Parameter "Risk" ist gleich Null) oder eine dynamische Losgröße in Risikoprozenten (Parameter "Risk" ist über Null und Parameter "Lots" ist gleich Null).

Der EA verwendet zwei Indikatoren iMA mit fest programmierten Einstellungen:

2MA Bunny Cross Expert Indikatoren


Exemplary signals to open BUY and SELL:

2MA Bunny Cross Expert

Wenn ein Kaufsignal erscheint, werden Verkaufspositionen geschlossen und umgekehrt: Wenn ein Verkaufssignal erscheint, werden Kaufpositionen geschlossen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16783

Exp_Sinewave2_X2 Exp_Sinewave2_X2

Ein trendfolgendes Handelssystem Exp_Sinewave2_X2 basiert auf den Signalen zweier Indikatoren Sinewave2

SilverTrend_x10 SilverTrend_x10

Der Indikator SilverTrend_x10 zeigt die Färbung der Kerzen des Indikators SilverTrend von zehn verschiedenen Zeitrahmen, bestimmbar durch die Eingabeparameter.

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit wählbaren Zeitrahmen und der Stochastik des aktuellen Zeitrahmens.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Arbeitet mit dem Indikator iMA (Moving Average, MA) mit dem unveränderlichem Zeitrahmen. D1.