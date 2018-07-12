2MA Bunny Cross Expert

Nach einer Idee von: Scriptor.

MQL5-Code von: Vladimir Karputov.

Der EA arbeitet nur, wenn eine neue Bar erscheint. Es wird nur eine Eingabe benötigt - die Losgröße: Entweder eine konstante Losgröße (Parameter "Lots" ist größer Null und der Parameter "Risk" ist gleich Null) oder eine dynamische Losgröße in Risikoprozenten (Parameter "Risk" ist über Null und Parameter "Lots" ist gleich Null).

Der EA verwendet zwei Indikatoren iMA mit fest programmierten Einstellungen:





Exemplary signals to open BUY and SELL:





Wenn ein Kaufsignal erscheint, werden Verkaufspositionen geschlossen und umgekehrt: Wenn ein Verkaufssignal erscheint, werden Kaufpositionen geschlossen.