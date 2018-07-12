und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
2MA Bunny Cross Expert - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1116
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nach einer Idee von: Scriptor.
MQL5-Code von: Vladimir Karputov.
Der EA arbeitet nur, wenn eine neue Bar erscheint. Es wird nur eine Eingabe benötigt - die Losgröße: Entweder eine konstante Losgröße (Parameter "Lots" ist größer Null und der Parameter "Risk" ist gleich Null) oder eine dynamische Losgröße in Risikoprozenten (Parameter "Risk" ist über Null und Parameter "Lots" ist gleich Null).
Der EA verwendet zwei Indikatoren iMA mit fest programmierten Einstellungen:
Exemplary signals to open BUY and SELL:
Wenn ein Kaufsignal erscheint, werden Verkaufspositionen geschlossen und umgekehrt: Wenn ein Verkaufssignal erscheint, werden Kaufpositionen geschlossen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16783
Ein trendfolgendes Handelssystem Exp_Sinewave2_X2 basiert auf den Signalen zweier Indikatoren Sinewave2SilverTrend_x10
Der Indikator SilverTrend_x10 zeigt die Färbung der Kerzen des Indikators SilverTrend von zehn verschiedenen Zeitrahmen, bestimmbar durch die Eingabeparameter.
iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit wählbaren Zeitrahmen und der Stochastik des aktuellen Zeitrahmens.JS-MA-Day
Arbeitet mit dem Indikator iMA (Moving Average, MA) mit dem unveränderlichem Zeitrahmen. D1.