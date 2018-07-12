CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

PivotHeiken 3 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1033
Ranking:
(15)
Publicado:
\MQL5\Indicators\
pivot-2.mq5 (12.7 KB) ver
Heiken ashi smoothed oscillator.mq5 (14.42 KB) ver
PivotHeiken 3.mq5 (50.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea: Scriptor.

Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.

Este Asesor Experto utiliza los indicadores personalizados:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16764

