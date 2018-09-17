コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

2MA バニークロスエキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1148
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
考案: スクリプタ

MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.

このEA は、新しい足が表示されたときにのみ動作します。 1つのインプットだけが必要です。-ロットサイズ: 固定ロットサイズ (パラメータ Lots はゼロ以上で、パラメータ "Risk" はゼロ) またはリスクパーセントの動的のロットサイズ (パラメータ "Risk" は0以上で、パラメータ "Lots "は0です。

このEA は、ハードコーディングされた設定で2つのインジケータ iMA を使用します。

2MA バニークロスエキスパートインジケータ


一般的な売買シグナル:

2MA バニークロスエキスパート

買いシグナルが表示されると、売りポジションをクローズします。その逆も同様です。 売りシグナルが表示されると買いポジションを決済します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16783

