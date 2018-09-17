無料でロボットをダウンロードする方法を見る
2MA バニークロスエキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1148
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
考案: スクリプタ
MQL5 コード提供:Vladimir Karputov.
このEA は、新しい足が表示されたときにのみ動作します。 1つのインプットだけが必要です。-ロットサイズ: 固定ロットサイズ (パラメータ Lots はゼロ以上で、パラメータ "Risk" はゼロ) またはリスクパーセントの動的のロットサイズ (パラメータ "Risk" は0以上で、パラメータ "Lots "は0です。
このEA は、ハードコーディングされた設定で2つのインジケータ iMA を使用します。
一般的な売買シグナル:
買いシグナルが表示されると、売りポジションをクローズします。その逆も同様です。 売りシグナルが表示されると買いポジションを決済します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16783
