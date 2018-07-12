Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD Stochastic 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizaciones:
- 1310
Ranking:
-
Publicado:
Autor de la idea: Scriptor.
Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.
Asesor Experto a base de dos osciladores: iMACD (con marco temporal ajustable) y iStochastic tomado en el marco temporal actual. Period debe de ser más grande que el período de tiempo del gráfico.
Stop Loss y Take Profit se ajusta separadamente para las posiciones BUY y SELL. Mientras que el trailing es el mismo para todos los tipos de las posiciones.
Parámetros de entrada
- Lots - volumen de posiciones (constante, se establece manualmente)
- Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss para las posiciones BUY
- Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss para las posiciones SELL
- Take Profit BUY (in pips) - Take Profit para las posiciones BUY
- Take Profit SELL (in pips) - Take Profit para las posiciones SELL
- Trailing Stop BUY and SELL(in pips) - trailing (el mismo para BUY y SELL)
- Trailing Step BUY and SELL (in pips) - paso del trailing
//--- Parámetros del indicador:
- MACD: period
- MACD: period for Fast average calculation
- MACD: period for Slow average calculation
- MACD: period for their difference averaging
- MACD: type of price or handle
- Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
- Stochastic: D-period (period of first smoothing)
- Stochastic: final smoothing
- Stochastic: type of smoothing
- Stochastic: stochastic calculation method
Es necesario optimizar los parámetros para cada símbolo y timeframe. Ejemplo del rango de la optimización para AUDUSD, M15:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16918
