CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

MACD Stochastic 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1310
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea: Scriptor.

Autor del código MQL5: Vladimir Karputov.

Asesor Experto a base de dos osciladores: iMACD (con marco temporal ajustable) y iStochastic tomado en el marco temporal actual. Period debe de ser más grande que el período de tiempo del gráfico.

Stop Loss y Take Profit se ajusta separadamente para las posiciones BUY y SELL. Mientras que el trailing es el mismo para todos los tipos de las posiciones.


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de posiciones (constante, se establece manualmente)
  • Stop Loss BUY (in pips) - Stop Loss para las posiciones BUY
  • Stop Loss SELL (in pips) - Stop Loss para las posiciones SELL
  • Take Profit BUY (in pips) - Take Profit para las posiciones BUY
  • Take Profit SELL (in pips) - Take Profit para las posiciones SELL
  • Trailing Stop BUY and SELL(in pips) - trailing (el mismo para BUY y SELL)
  • Trailing Step BUY and SELL (in pips) - paso del trailing

//--- Parámetros del indicador:

  • MACD: period
  • MACD: period for Fast average calculation
  • MACD: period for Slow average calculation
  • MACD: period for their difference averaging
  • MACD: type of price or handle
  • Stochastic: K-period (number of bars for calculations)
  • Stochastic: D-period (period of first smoothing)
  • Stochastic: final smoothing
  • Stochastic: type of smoothing
  • Stochastic: stochastic calculation method

Es necesario optimizar los parámetros para cada símbolo y timeframe. Ejemplo del rango de la optimización para AUDUSD, M15:

MACD Stochastic 2 Options

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16918

2MA Bunny Cross Expert 2MA Bunny Cross Expert

Asesor Experto a base de dos indicadores iMA (Moving Average, MA).

JK Synchro JK Synchro

No hay indicadores: sólo el análisis de los precios Open y Close. Parámetros personalizados: Take Profit, Stop Loss y Trailing.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Trabajo con el indicador iMA (Moving Average, MA) con un marco temporal estrictamente establecido: D1.

BreakOut15 BreakOut15

Asesor Experto a base de dos indicadores iMA (Moving Average, MA). En el momento de la intersección, retrocedemos del precio a una determinada distancia, y esperamos luego la ruptura del nivel obtenido.