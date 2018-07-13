请观看如何免费下载自动交易
双均线交叉智能系统 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 5166
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
该 EA 仅在新柱线出现时起作用。 只需要一个输入 - 手数: 即可是高于零值得永久手数 (参数 "Lots" 且参数 "Risk" 为零)，或风险百分比高于零值的动态手数 (参数 "Risk" 且参数 "Lots" 为零)。
EA 使用两条 iMA 指标和硬编码设置:
买入和卖出的信号示例:
当出现买入信号时，空头仓位平仓，反之亦然: 当出现卖出信号时，多头仓位平仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16783
