思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

该 EA 仅在新柱线出现时起作用。 只需要一个输入 - 手数: 即可是高于零值得永久手数 (参数 "Lots" 且参数 "Risk" 为零)，或风险百分比高于零值的动态手数 (参数 "Risk" 且参数 "Lots" 为零)。

EA 使用两条 iMA 指标和硬编码设置:





买入和卖出的信号示例:





当出现买入信号时，空头仓位平仓，反之亦然: 当出现卖出信号时，多头仓位平仓。