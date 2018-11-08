CodeBaseSeções
Expert 2MA Bunny Cross - expert para MetaTrader 5

Scriptor
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2098
Avaliação:
(17)
Publicado:
Ideia por: Scriptor.

Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.

O EA funciona apenas quando uma nova barra aparecer. Apenas uma entrada é necessária - o tamanho do lote: o tamanho do lote pode ser fixo (parâmetro "Lots" está acima de zero e o parâmetro "Risk" é zero) ou dinâmico com um percentual do risco (parâmetro "Risk" está acima de zero e o parâmetro "Lots" é zero).

O EA usa dois indicadores iMA com configurações codificadas:

Indicadores do Expert 2MA Bunny Cross


Sinais exemplares para abrir uma COMPRA e VENDA:

Expert 2MA Bunny Cross

Quando um sinal de COMPRA aparece, as posições de VENDA são encerradas e vice-versa: Quando um sinal de VENDA aparece, as posições de COMPRA são encerradas.

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16783

