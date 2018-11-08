Expert 2MA Bunny Cross

Participe de nossa página de fãs
Vladimir Karputov
Ideia por: Scriptor.
Código em MQL5 por: Vladimir Karputov.
O EA funciona apenas quando uma nova barra aparecer. Apenas uma entrada é necessária - o tamanho do lote: o tamanho do lote pode ser fixo (parâmetro "Lots" está acima de zero e o parâmetro "Risk" é zero) ou dinâmico com um percentual do risco (parâmetro "Risk" está acima de zero e o parâmetro "Lots" é zero).
O EA usa dois indicadores iMA com configurações codificadas:
Sinais exemplares para abrir uma COMPRA e VENDA:
Quando um sinal de COMPRA aparece, as posições de VENDA são encerradas e vice-versa: Quando um sinal de VENDA aparece, as posições de COMPRA são encerradas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16783
