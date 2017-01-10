有意作为滤波器使用的 RSI。

它检查 RSI 的状态 (将其与级别 30 和 70 相比较), 并根据那些级别的突破, 绘制指标的 3 个状态:



上部 — 当在 70 级之上有一个明显的停顿时, 且当状态是从前一根柱线继承而来时

下部 — 当在 30 级之下有一个明显的停顿时, 且当状态是从前一根柱线继承而来

中性 — 当数值在 40 到 60 之间浮动时。



这样, RSI 的值被更多地被过滤。指标也可适用于其它指标, 并且一些组合似乎很有趣 (例如, 将此滤波器应用到动量, 可能会很有趣)。



附言: RSI 的周期应使用较短值 (较长的 RSI 周期突破 30 和 70 级别的倾向较少, 并且可能限制其使用 — 由此一直建议: 常规 RSI 应使用较短周期 — 最高周期到 10 为一种共识)。



指标可与其它指标一起使用。






