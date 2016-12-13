RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.

Проверяется состояние RSI (сравнивается с уровнями 30 и 70) и, в зависимости от прорывов этих уровней, строятся три состояния индикатора:



выше — когда мы видим чистое увеличение выше уровня 70 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,

ниже — когда наблюдается чистое снижение ниже уровня 30 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,

нейтрально — когда значение плавает между 40 и 60.



Таким образом, значения RSI немного сильнее отфильтрованы. Индикатор может быть применен к другим индикаторам, и некоторые комбинации могут быть интересными (к примеру, применение этого фильтра к моментуму).



PS: должен использоваться короткий период RSI. Длинные периоды RSI приводят к меньшему количеству прорывов уровней 30 и 70, и это может ограничить уровень его использования. Как всегда, рекомендуется использование коротких периодов RSI — уровень до 10 включительно является своего рода консенсусом.





