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Индикаторы

RSI Filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.

Проверяется состояние RSI (сравнивается с уровнями 30 и 70) и, в зависимости от прорывов этих уровней, строятся три состояния индикатора:

  • выше — когда мы видим чистое увеличение выше уровня 70 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,
  • ниже — когда наблюдается чистое снижение ниже уровня 30 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,
  • нейтрально — когда значение плавает между 40 и 60.

Таким образом, значения RSI немного сильнее отфильтрованы. Индикатор может быть применен к другим индикаторам, и некоторые комбинации могут быть интересными (к примеру, применение этого фильтра к моментуму).

PS: должен использоваться короткий период RSI. Длинные периоды RSI приводят к меньшему количеству прорывов уровней 30 и 70, и это может ограничить уровень его использования. Как всегда, рекомендуется использование коротких периодов RSI — уровень до 10 включительно является своего рода консенсусом.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16770

CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.

Super Trend Hull Indicator Super Trend Hull Indicator

Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.