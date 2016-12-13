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RSI Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Проверяется состояние RSI (сравнивается с уровнями 30 и 70) и, в зависимости от прорывов этих уровней, строятся три состояния индикатора:
- выше — когда мы видим чистое увеличение выше уровня 70 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,
- ниже — когда наблюдается чистое снижение ниже уровня 30 и когда состояние унаследовано от предыдущего бара,
- нейтрально — когда значение плавает между 40 и 60.
Таким образом, значения RSI немного сильнее отфильтрованы. Индикатор может быть применен к другим индикаторам, и некоторые комбинации могут быть интересными (к примеру, применение этого фильтра к моментуму).
PS: должен использоваться короткий период RSI. Длинные периоды RSI приводят к меньшему количеству прорывов уровней 30 и 70, и это может ограничить уровень его использования. Как всегда, рекомендуется использование коротких периодов RSI — уровень до 10 включительно является своего рода консенсусом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16770
Индикатор с добавлением 18 типов средних, которые могут быть использованы для префильтрации.RSI Floating Levels
Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.
Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.Super Trend Hull Indicator
Супертрендовый индикатор, в котором для расчетов используется скользящая средняя Халла.