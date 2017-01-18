Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Super Trend Hull Indicator - indicador para MetaTrader 5
Es un indicador super tendencial en el que se utiliza la media móvil de Hull para los cálculos.
Es un indicador independiente que no requiere ningún programa adicional para su trabajo. Además, a diferencia de los indicadores super tendenciales para MetaTrader 4, este indicador no se redibuja, puede ser usado en el «modo de señal» si el usuario lo desea.
Se trazan las líneas horizontales a una distancia igual una de la otra.RSI Filter
RSI que está destinado para usarse como filtro.
Es un indicador super tendencial con posibilidad de elegir una de 18 medias móviles para realizar los cálculos.Gaussian Filter
Es un filtro Gaussiano que se puede aplicar a otros indicadores también.