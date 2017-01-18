CodeBaseSecciones
Super Trend Hull Indicator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
2786
(45)
Es un indicador super tendencial en el que se utiliza la media móvil de Hull para los cálculos.

Es un indicador independiente que no requiere ningún programa adicional para su trabajo. Además, a diferencia de los indicadores super tendenciales para MetaTrader 4, este indicador no se redibuja, puede ser usado en el «modo de señal» si el usuario lo desea.



