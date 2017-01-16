フィルタとして使用することを目的としたRSI。

それはRSIの状態をチェックしています（レベル30及び70と比較）。これらのレベルの切れ目に応じて、指標の3つの状態がプロットされます。



upper - レベル70より上に明確な壊れ目があり、状態が1つ前のバーから継承されるとき

lower — レベル30より下に明確な壊れ目があり、状態が1つ前のバーから継承されるとき

neutral — 値が40〜60の値の間に浮動しているとき



このように、RSIの値はもう少しフィルタリングされます。指標はまた他の指標にも適用でき、いくつかの組み合わせは興味深いようです（例えば、このフィルタをモーメンタムに適用するのは面白いかもしれません）。



追記：RSIの期間は短くされる必要があります（RSIの期間が長いと30と70レベルが壊れることが少なくこれが使用を制限する可能性があります。常に推奨されるように、短期間では通常のRSIを使用する必要があります。一般的にこれは期間10までだと同意されています。）。



この指標は他の指標と共に使用できます。





