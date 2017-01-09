Der als Filter gedachte RSI.

Er überprüft den Status des RSI (im Vergleich zu den Level 30 und 70) und, abhängig vom Durchbrechen dieser Level, werden 3 Zustände gezeigt:



Hoch — nachdem der Level 70 klar nach oben durchbrochen wurde und dieser Zustand auch die vorherige Bar zeigt

Tief — nachdem der Level 30 klar nach unten durchbrochen wurde und dieser Zustand auch die vorherige Bar zeigt

Neutral — wenn die Werte zwischen 40 und 60 pendeln.



So können die Werte etwas stärker gefiltert werden. Der Indikator kann auch auf andere Indikatoren angewendet werden, und einige Kombinationen scheinen sehr interessant zu sein (die Anwendung auf das Momentum zum Beispiel).



PS: Es sollten kürzere Berechnungslängen für des RSI verwendet werden (längere brechen die 30er und 70er Level weniger häufig und das könnte ein Nachteil sein — es gilt die "ewige" Empfehlung: der normale RSI sollte mit kürzeren Berechnungslängen verwendet werden — bis zu 10 Perioden ist der Konsens).



Dieser Indikator kann mit anderen Indikatoren kombiniert werden.





